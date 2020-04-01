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Знаменитый калужский медведь едва не сгорел из-за пала травы

Елена Французова , Фото: страница Мансура в ФБ.
Опубликовано: 01.04.2020 11:52 1 464
Знаменитый калужский медведь едва не сгорел из-за пала травы

Под Калугой знаменитый на весь мир аэромишка Мансур едва не погиб из-за пала травы.

- Пожар дошёл до вольера Мансура, потому что горит все вокруг! – сообщается на официальных страницах медведя в соцсетях. - Пожарный сезон тяжелее обычного из-за бесснежной и теплой зимы. В этих условиях поджигать траву нельзя. В том числе на осушенных болотах.

Пожарные из ПСЧ №63 Воротынска сумели быстро справиться с огнём.

Как мы писали, Мансур родом из Тверской области. Совсем маленьким он попал к лётчикам. Сначала вместе с ними жил в Тверской области, потом – в Московской, а теперь оказался под Воротынском.

Спасатели не дали огню добраться до вольера.

Сотрудникам МЧС ежедневно приходится тушить горящую траву, нередко огонь подбирается к жилым домам. С начала года в Калужской области выгорело уже более 600 гектаров травы.

В МЧС напоминают, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную и уголовную ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности налагают штрафы: на граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; на предпринимателей - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Елена Французова , Фото: страница Мансура в ФБ.
Опубликовано: 01.04.2020 11:52 1 464
Тэги: происшествие животные
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