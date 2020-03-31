В Калужской области подожгли 639 гектаров травы

За минувшие выходные в Калуге и области сотрудники МЧС 48 раз выезжали тушить траву, которую кто-то поджег. С начала года таких вызовов было уже 232, сообщили 30 марта в ГУ МЧС по Калужской области.

Общая площадь горения уже превысила 639 гектаров.

При этом природных пожаров зафиксировано только 22 на 29 гектарах.

- Горение сухостоя зачастую развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линий электропередач, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени, - отмечают в калужском МЧС. - Опасность таких загораний в том, что от небольшого костра могут загореться строения, постройки, транспорт.