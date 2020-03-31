Стало известно, кто раскурочил могилы в Козельском районе

Как мы рассказывали, в выходные на кладбище в деревне Нижние Прыски Козельского района местные жители обнаружили раскуроченные могилы – ограды и памятники были поломаны, на захоронениях появились следы от машин. Складывается впечатление, что через могилы проложили дорогу.

Администрация деревни обещает привести кладбище в порядок и объясняет случившееся опиловкой деревьев.

- Контракт был заключен с козельской организацией на удаление тополей, которые угрожают жизни людей, - приводит слова главы сельского поселения Петра БУКАНОВА «Ника ТВ». - Была оговорена форма работы. В пятницу они к этой работе приступили, но что-то у них пошло не так. И они обещали вернуться в субботу, прихватив тросы, так как там до сих пор обрывки веревок на тополе висят. А в субботу приехали с тросами. Но я в тот день отсутствовал по причине пожара в Полошкове. Сейчас могу сказать, что уже практически всё восстановлено, приведено в первоначальный вид. Каждая жалоба рассматривается.

Жители считают, что раскуроченные могилы – это вандализм. Двое из них обратись в полицию. По данному факту проводится проверка, рассказывали нам ранее в управлении МВД по Калужской области.

- Упал тополь, было принято решение администрацией поселения убрать часть оград, чтоб вывезти тополь, - пишет в соцсетях местная жительница Юлия Калиничева. - Только что там были, испугались, но администрация до сих пор восстанавливает могилки. Конечно, можно было и аккуратно это сделать, претензии у родственников разобранных могил, конечно, возникнут.

Местные жители сообщают, что обрезкой тополей занимался тракторист, он же и проехался по могилам на тракторе.

- Вопрос не в этом бедолаге, который, не разобравшись, начал выполнять поручение, а в администрации, которая, сэкономив бюджет, пыталась сделать на авось, - пишет местный житель Николай Алексеевич. - И в главе коммунальной службы, который не проконтролировал ход работ. Я уже молчу о фирме, которая выиграла тендер на выполнение данных работ, они вообще повели себя как варвары. Спил этих деревьев, как и везде, должны выполнять профессионалы-альпинисты. Тракторист, который переехал могилы, не является служащим фирмы, выигравший тендер. И я сомневаюсь, что он был вообще в себе.

- Слов, которые можно написать, нет. Одни маты в голове. О чем вообще думали эти «люди», когда вырывали памятники с могил и ехали по могилам! Как бы они отреагировали, если с могилами их родителей так поступили? – возмущается Дарья Данилова.