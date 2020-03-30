В Калужской области по могилам проложили дорогу

В выходные родственники, приехавшие убраться на кладбище в деревне Нижние Прыски Козельского района, увидели жуткую картину – многие ограды и памятники поломаны. По могилам проложили дорогу.

- Вандализм. Повернули памятник. Тут вот свежее недавно захоронение. Всё повырывали. Вместо могил сделали дрогу. Всё поломали, тут раньше были памятники, а теперь – дорога, - комментирует происшествие один из посетителей.

Фото и видео нам прислала Светлана Семенова.

В управлении МВД по Калужской области KP40 сообщили 30 марта, что к ним поступило два заявления. По данному факту проводится проверка.