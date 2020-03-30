Авария на улице Ленина в Калуге попала на видео – машина вылетела на тротуар

Как мы уже рассказывали, днём в субботу, 28 марта, на перекрестке улиц Ленина и Баррикад в Калуге столкнулись «Ниссан» и «Равон». Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город».

По предварительным данным полиции, 67-летний водитель «Ниссана» ехал со стороны вокзала, пытался повернуть налево на Баррикад и не пропустил встречный «Равон». От удара «Равон» вылетел на тротуар, сбил знак и едва не снёс 61-летнюю женщину. Пешехода спасло лишь чудо. Калужанка получила небольшие травмы, отмечают в управлении ГИБДД по Калужской области.