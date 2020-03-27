В Калуге после скандала в спортшколе уволилась тренер по фигурному катанию

Как мы сообщали, во время занятий фигурным катанием в спортшколе «Космос» в Калуге учитель толкал и дёрнул за волосы шестилетнюю ученицу. Судя по записи, которую передали KP40 родители девочки, у ребёнка не получался какой-то элемент. Кажется, учителя это вывело из себя. Сначала педагог разворачивает ребёнка, девочка падает на каток. А потом хватает её за косу и таким образом поднимает. После этого тренер не оставляет попытки объяснить элемент ребёнку. Но видно, что девочка расстроена, у неё не получается.

Администрация МБУ СШ «Космос» отстранила тренера от занятий в этой группе, сделала ей выговор и лишила премии.

После того, как о случившемся рассказало наше издание, педагог уволился.

- Поведение тренера считаю недопустимым, в учреждении этот человек больше не работает, - сообщил KP40 в пятницу, 27 марта, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Калуги Игорь МАТВЕЕНКО.