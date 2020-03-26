Скандал в Калуге: тренер по фигурному катанию поднимала за волосы ученицу

Видео с данным инцидентом.

Во время занятий фигурным катанием в спортшколе «Космос» в Калуге учитель толкал и дёрнул за волосы шестилетнюю ученицу. Судя по записи, которую передали нам родители девочки, у ребёнка не получался какой-то элемент. Кажется, учителя это вывело из себя. Сначала педагог разворачивает ребёнка, девочка падает на каток. А потом хватает её за косу и таким образом поднимает. После этого тренер не оставляет попытки объяснить элемент ребёнку. Но видно, что девочка расстроена, у неё не получается.

- Тренер «таскала» за волосы, толкала мою дочь и от этих толчков она падала, - рассказала KP40 мама девочки. - Бабушка увидела это на телевизионном экране при трансляции тренировки. Дочка вышла с занятия напуганная и замкнутая, сказав, что больше сюда она не вернётся. Поговорив с дочкой, мы выяснили, что это случалось и раньше. Но она не хотела нам рассказывать. Родители встретились с директором спортшколы.

- Администрация МБУ СШ «Космос» ограничилась выговором в отношении своего сотрудника и отстранением от работы с группой, в которой занимается моя дочь, - рассказала мама девочки.

Семья считает, что это слишком мягкая мера. Они уверены, что такому тренеру нельзя работать с детьми. Родители написали заявление в полицию.

- И только после этого я получила СМС с извинениями от тренера, - рассказала мама девочки. – А в родительскую группу WhatsApp она написала: «Из-за того, что одна мама написала на меня жалобу, меня отстранили от работы. Теперь у вас не будет тренера и закончится фигурное катание. Спасибо, что даже не подошли и не поговорили со мной. Спасибо, что такие неблагодарные и даже не понимаете кому обязаны тем, что дети ваши умеют кататься на коньках».

Комментировать происшествие KP40 тренер отказалась.

- Мы предложили поговорить и решить этот вопрос внутри. Усугублять – только хуже для девочки. Я шёл семье навстречу, - рассказал нам директор МБУ СШ «Космос» Сергей ПЕТКЕВИЧ. - Тренер наказан мной максимально – она отстранена, ей сделан выговор, лишена премии. Она пыталась позвонить маме, но та не брала трубку, и она отправила СМС с извинениями. Мы предлагали маме прийти ещё раз, обсудить все моменты, чтобы ребёнок не страдал. У детей психика достаточно подвижная, они сегодня помнят, завтра уже забыли и будут также продолжать любить своего тренера. Никто тренера не оправдывает, достаточно жёстко мы поговорили. Среагировали на это. Я готов извиняться и стоять на коленях перед семьёй, но вопрос не в этом. Я спросил у них: «Какая ваша конечная цель?» «Чтобы её уволили!» Увольнение – достаточно серьёзное наказание, которое лишает профессии. Это очень ответственно. Я считаю, что помимо воспитания детей, мы ещё воспитываем и тренеров. Она получила очень серьёзный урок, потому как она очень активно обучала девочку, что я считаю тоже неправильно. В объяснительной она написала, что девочка сальто делала, что-то у неё не получалось, она упала, для подстраховки она дёрнула её за хвост. Страховала. Лучше пускай упадёт, чем так страховать. Злого умысла не было.

- Она нанесла не только физический и психический вред моему ребенку, но и совершила действия, унижающие честь и достоинство моей дочери, - считает мама девочки. – Она ни разу мне не позвонила, не пришла к нам, хотя прекрасно знает, где мы живём.

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