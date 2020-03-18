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В Калуге виновнику жуткой аварии с маршруткой грозит два года колонии

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 16:42 0 419
В Калуге виновнику жуткой аварии с маршруткой грозит два года колонии

Прокуратура Калуги на днях направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 26-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как мы уже рассказывали, авария на улице Фомушина произошла 30 октября 2018 года.

- По версии следствия, обвиняемый управлял транспортным средством ВАЗ 21140 со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, - рассказали в среду, 18 марта, в прокуратуре Калужской области. - В районе дома №31 по улице Фомушина водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с двигавшимся автобусом с пассажирами.

Один из пассажиров маршрутки получил тяжёлые травмы.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет колонии.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2020 16:42 0 419
Тэги: дтп происшествие
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