В Калуге виновнику жуткой аварии с маршруткой грозит два года колонии

Прокуратура Калуги на днях направила в суд уголовное дело, возбуждённое в отношении 26-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Как мы уже рассказывали, авария на улице Фомушина произошла 30 октября 2018 года.

- По версии следствия, обвиняемый управлял транспортным средством ВАЗ 21140 со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, - рассказали в среду, 18 марта, в прокуратуре Калужской области. - В районе дома №31 по улице Фомушина водитель не остановился на запрещающий сигнал светофора и выехал на перекресток, где столкнулся с двигавшимся автобусом с пассажирами.

Один из пассажиров маршрутки получил тяжёлые травмы.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет колонии.