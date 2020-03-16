Три женщины пострадали в аварии на улице Московской в Калуге

В понедельник стали известны подробности ДТП, произошедшего вечером 14 марта на улице Московской в Калуге в районе «Торгового квартала».

По предварительной версии калужского областного управления ГИБДД, примерно в 22:00 на нерегулируемом перекрестке улиц Московской и Волковской 19-летняя девушка за рулём ВАЗа в левом ряду «догнала» автомобиль «Киа». Этой машиной управляла 46-летняя женщина. После этого машина предполагаемой виновницы выехала на встречную полосу и врезалась в «Дэу», за рулём которой находилась 47-летняя женщина.

Различные травмы получила 19-летняя девушка, также водитель и пассажирка «Дэу».