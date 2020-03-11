Два человека пострадали в жёсткой аварии на Московской

Как мы уже рассказывали, на улице Московской в Калуге недалеко от поворота на Кубяка 7 марта столкнулись три автомобиля: «Нива», «Газель» и «Чери».

В калужском управлении ГИБДД рассказали KP40, что в этом происшествии пострадали два человека – водитель и пассажирка «Чери». Врачи оказали им помощь на месте происшествия.

По предварительной версии, 31-летний водитель «Нивы» ехал в сторону Кибальчича, не соблюдал дистанцию и врезался в грузовую «Газель». После этого «Ниву» отбросило на встречный автомобиль «Чери».