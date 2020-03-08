Две квартиры горели в Калуге за день

На Ленина горела квартира в доме №67.
Международный женский день в Калуге омрачился не только жёсткой аварией с троллейбусом, но и двумя пожарами. О происшествиях рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Утром горела квартира в доме №67 на улице Ленина. Спасатели разворачивали лестницу, чтобы эвакуировать людей. Один человек пострадал.
На Хрустальную выезжали 10 спасателей.
А около 16 часов горела квартира на улице Хрустальной. Туда выезжали 10 спасателей. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
Информация о причинах пожаров уточняется.