Две квартиры горели в Калуге за день

На Ленина горела квартира в доме №67.

Международный женский день в Калуге омрачился не только жёсткой аварией с троллейбусом, но и двумя пожарами. О происшествиях рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

Утром горела квартира в доме №67 на улице Ленина. Спасатели разворачивали лестницу, чтобы эвакуировать людей. Один человек пострадал.

На Хрустальную выезжали 10 спасателей.

А около 16 часов горела квартира на улице Хрустальной. Туда выезжали 10 спасателей. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Информация о причинах пожаров уточняется.