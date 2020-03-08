В Калуге легковушка протаранила троллейбус

Вечером в воскресенье, 8 марта, на улице Азаровской в Калуге недалеко от перекрёстка с Московской лоб в лоб столкнулись троллейбус 17-го маршрута и «Киа Рио».

По предварительным данным, водитель «Киа» ехал со стороны конечной остановки и вылетел на встречку. У машины разбита вся передняя часть.

Предполагаемый виновник получил травмы. У троллейбуса не такие серьёзные повреждения, однако на некоторое время он выведен из строя.

В салоне троллейбуса было меньше десяти человек. Никто из них не пострадал.

У «Киа» разбита вся передняя часть.

Один из пассажиров троллейбуса прокомментировал KP40 это происшествие:

- Едем, смеёмся с друзьями, проезжаем «Пятёрку» - и тут бах. И мы как будто уснули с друзьями и проснулись. Закричали: «Открывай двери!» Выбегаем, и там машина на 360 градусов развёрнутая.

Точные обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники калужской полиции.