Авария на сутки оставила без воды несколько улиц Калуги

В субботу, 7 марта, на Правом берегу в Калуге произошла авария на сетях водоснабжения. Без воды больше суток провели жители улиц Трамплинной, Комфортной, Сиреневый Бульвар и частично Спартака.

- Вышел из строя водопроводный узел, - прокомментировали ситуацию в правительстве Калужской области. - Новый узел изготовлен. Изготовлялся не на месте аварии, в связи с этим на месте бригада отсутствовала. В максимально короткое время монтаж узла будет осуществлен и водоснабжение возобновится.

К вечеру воскресенья, 8 марта, ремонтные работы завершились. Систему начали заполнять водой.

- Предварительная причина – гидроудар, - рассказал на своей странице «ВКонтакте» временно исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - В ночное время невозможно было проводить работы. Извините нас, дорогие женщины.