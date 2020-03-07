Стало известно, кто утонул в Яченском водохранилище

Как мы уже рассказывали, в Яченском водохранилище обнаружили тело мужчины. В субботу, 7 марта, калужское региональное управление Следственного комитета подробнее рассказало KP40 об этом происшествии.

В СК уточнили, что труп обнаружен 5 марта, а не днём позже, как рассказывали в МЧС.

Погибшему был 61 год. С заявлением о его пропаже родственники обратились 4 марта. Мужчина пошёл на рыбалку и исчез.

- При осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено, - подчёркивают в СК.

Проверка сейчас продолжается.