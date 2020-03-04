Ребёнок в Калуге едва не умер из-за пробки на дороге

Лейтенант Руслан Хайитмурадов и младший лейтенант Дмитрий Малашин помогли калужанину.

Пробка на улице Жукова в Калуге едва не стоила жизни ребёнку. В среду, 4 марта, об этой истории рассказали в управлении МВД по Калужской области.

- Водитель автомобиля попал в пробку, пробраться через которую просто не представлялось возможным, - отмечают в полиции. - Именно в это время его маленькому сыну стало плохо, мальчик стал задыхаться, ему срочно потребовалась помощь медицинских работников.

К счастью, отец ребёнка заметил патрульную машину. Лейтенант Руслан Хайитмурадов и младший лейтенант Дмитрий Малашин включили проблесковые сигналы и сопроводили машину с мальчиком в больницу. Благодаря этому врачи успели оказать помощь.

- Очень важно осознавать, что ты полезен обществу, делаешь что-то значимое и при этом видишь результат своей работы, - прокомментировал ситуацию один из полицейских.