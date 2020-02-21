20-летнего калужанина осудили за смертельную аварию в Росве

Районный суд в Калуге на днях вынес приговор 20-летнему парню, которого признали виновным в смертельном ДТП. За рулём он ехал в пьяном виде.

Как мы уже рассказывали, авария произошла 30 июля на улице Советской в селе Росва. Суд установил, что молодой водитель «Хендая» ехал с тремя пассажирами и врезался в бетонный забор и дерево. В результате ДТП 18-летний пассажир погиб.

Виновника отправили в колонию на пять с половиной лет. Кроме того, он должен будет выплатить 950 тысяч рублей морального вреда.