Смертельная авария в Калуге: погиб 18-летний парень

Фото: УГИБДД по Калужской области, ГУ МЧС по Калужской области.

Ночью во вторник, 30 июля, на улице Советской в посёлке Росва произошла смертельная авария.

По предварительным данным ГИБДД, 18-летний водитель «Хендая» ехал в сторону Куровского, не справился с управлением, вылетел в кювет и протаранил дерево.

18-летний пассажир легковушки погиб. Сам водитель и 19-летняя девушка получили различные травмы.

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