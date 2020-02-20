После гибели двух рабочих возбудили уголовное дело

В четверг, 20 февраля, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ» после гибели двух рабочих в Обнинске. Виновникам грозит до семи лет лишения свободы. Правда, в прокуратуре пока не уточняют, есть ли в этом деле конкретные подозреваемые.

Как мы уже рассказывали, трагический случай произошёл 11 января. Двое работников организации-подрядчика из Московской области устанавливали металлическую скрутку на дно строительного котлована.

- При осуществлении монтажа конструкции были нарушены правила производства указанных работ, повлекшие падение металлического листа на рабочих, которые от полученных травм скончались на месте, - подчёркивают в прокуратуре.

Расследование сейчас продолжается.