Лист металла насмерть придавил двух человек

В субботу, 11 января, в Обнинске на одном из предприятий погибли двое рабочих.

- С крепления сорвался лист металла, который насмерть придавил двух мужчин, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По предварительным данным, погибшими являются 36-летний житель Краснодарского края и 70-летний житель Омска, работники организации-подрядчика из Московской области.

Сейчас по данному инциденту проводится проверка. Следователи привлекли к ней сотрудников трудовой инспекции.

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