Нашлась пропавшая 15-летняя девушка

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Малоярославецком районе пропала 15-летняя девушка. Вечером в понедельник её нашли в Наро-Фоминске, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В поисках пропавшей участвовали полицейские и волонтеры, - отмечают в СК. - По предварительной информации, она уехала в Москву с 17-летним другом, а в понедельник молодые люди решили вернуться домой. 17 февраля ближе к вечеру пара была обнаружена в Наро-Фоминске.

По данным следствия, каких-либо преступлений в отношении школьницы не совершалось. Проводится проверка.