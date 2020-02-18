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Нашлась пропавшая 15-летняя девушка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 09:05 2 2254
Нашлась пропавшая 15-летняя девушка

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Малоярославецком районе пропала 15-летняя девушка. Вечером в понедельник её нашли в Наро-Фоминске, сообщили нам в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- В поисках пропавшей участвовали полицейские и волонтеры, - отмечают в СК. - По предварительной информации, она уехала  в Москву с 17-летним другом, а в понедельник молодые люди решили вернуться домой. 17 февраля ближе к вечеру пара была обнаружена в Наро-Фоминске.

По данным следствия, каких-либо преступлений в отношении школьницы не совершалось. Проводится проверка.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2020 09:05 2 2254
Тэги: происшествие дети
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