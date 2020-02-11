Один ребёнок погиб, пятеро пострадали: вынесен приговор виновнику аварии

«Королла», в которой ехали дети.

Калужский суд вынес приговор водителю «Тойоты Лэнд Крузер», которого признали виновным в смертельном ДТП на трассе М3 «Украина». Авария произошла 2 мая прошлого года.

Как установил суд, 68-летний житель Москвы ехал по трассе М3 «Украина» в сторону Калуги, по касательной зацепил автомобиль «Дэу», после чего врезался в ехавший впереди «Шевроле». От удара «Шевроле» выбросило на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с «Тойотой Королла», рассказали 11 февраля в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В «Королле» ехали беременная женщина-водитель и еще 7 человек – мать водителя и шесть несовершеннолетних детей. В результате ДТП один ребёнок погиб. Остальные люди получили различные травмы.

Машина виновника ДТП.

Виновник ДТП получил 2,5 года колонии-поселения. В течение трёх лет он не может садиться за руль. Приговор пока не вступил в законную силу.

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