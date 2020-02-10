У подгоревшей ротонды не нашлось хозяина

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в калужском парке на месте рынка подожгли деревянную ротонду. Изначально чиновники рассказывали, что будут подсчитывать стоимость ущерба, а потом обратятся с заявлением в полицию. Однако в понедельник, 10 февраля, стало известно, что ротонда не находится на городском балансе.

- Арт-объект был подарен Калуге Центром компетенции «Толк» после участия данного объекта в Московской выставке, - рассказали нам в управлении городского хозяйства. - На балансе у МБУ «Калугаблагоустройство» на данный момент объект не числится, поэтому просчитать стоимость причиненного ущерба не представляется возможным. В настоящее время МБУ ведет претензионную работу с подрядчиком по факту ненадлежащего исполнения условий договора, а именно обеспечения сохранности имущества на территории парка.

В договоре, который «Калугаблагоустройство» подписало с охранной компанией, прописан штраф в 5000 рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.

- Работы по восстановлению поврежденного сегмента будут выполнены уже в марте, - заверили в городской управе.