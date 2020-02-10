Протаранил и сбежал: авария на площади Победы попала на видео

Как мы уже рассказывали, в ночь на воскресенье, 9 февраля, на площади Победы в Калуге произошла авария. Момент ДТП попал на запись камеры системы «Безопасный город».

Судя по этим кадрам, виновник ехал по левой полосе улицы Кирова, вылетел на кольцо и не пропустил «Ситроен». Машины выбросило на тротуар. После этого нарушитель сдал назад и уехал с места аварии.

В калужском управлении ГИБДД kp40 рассказали, что в «Ситроене» пострадал 19-летний пассажир.

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