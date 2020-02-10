«Ситроен» протаранили на кольце площади Победы

Ночью в воскресенье, 9 февраля, два автомобиля столкнулись на площади Победы в Калуге.

По предварительным данным ГИБДД, примерно в 1:30 водитель, двигавшийся на улице Кирова, выехал на площадь Победы и не уступил дорогу «Ситроену». За рулём этой машины по кольцу площади ехал 19-летний парень. После столкновения предполагаемый виновник скрылся с места ДТП.

Травмы в аварии получил 19-летний пассажир «Ситроена».

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