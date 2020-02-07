Калужанка сожгла машину не того человека

33-летней жительнице Калуги грозит до 5 лет колонии за поджог машины.

По версии следствия, она поссорилась с мужчиной и, чтобы ему отомстить, решила поджечь его автомобиль.

- Она подошла к припаркованному у дома транспортному средству, открыла дверь, подожгла кусок картонной коробки, положила на сиденье и покинула место происшествия, - рассказали в пятницу, 7 февраля, в УМВД по Калужской области.

Однако машина на самом деле принадлежала родственнице мужчины. Именно она обратилась в полицию. Ущерб оценили в 56 тысяч рублей.