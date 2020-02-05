Пьяный на «Патриоте» устроил аварию, в которой пострадал ребёнок

Вечером во вторник, 4 февраля, «УАЗ Патриот» и «Шкода Октавия» столкнулись на улице Горького в Тарусе.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Патриота» на перекрёстке с круговым движением не уступил дорогу «Шкоде». После этого виновник скрылся с места аварии, но вскоре полицейские его задержали. У автомобилиста зафиксировано состояние опьянения, рассказали нам в калужском областном управлении ГИБДД.

В «Шкоде» на заднем сиденье в автокресле ехала пятилетняя девочка, сообщили в дорожной полиции. Она получила травмы.

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