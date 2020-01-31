Авария остановила движение в центре Калуги

Днём в пятницу, 31 января, на перекрёстке улиц Королёва и Гагарина в Калуге произошла авария. Столкнулись два легковых автомобиля – «Фольксваген» и «Мицубиси».

Машины перегородили проезд по обеим улицам.

Как сообщают очевидцы, пробка на выезд из города растянулась до улицы Кирова.

Данные Яндекс.Пробок.

Ряд машин, которые едут со стороны моста и собираются повернуть на Королёва налево, выстроился почти до улицы Комарова.

Сотрудники ГИБДД, по данным на 14:00, на место происшествия ещё не приехали.

Столкнувшиеся машины перегородили проезд.

Между «Фольксвагеном» и «Мицубиси» осталась узкая полоса для проезда.

По пятницам в Калуге и так всегда скапливаются пробки на выезд из города, но сегодняшняя авария заметно ухудшила ситуацию.

На Королёва машины стоят до перекрёстка с Циолковского.

Гагарина-Королёва - одна из самых загруженных точек города.

Очередь из желающих повернуть налево на Королёва выстроилась почти до улицы Комарова.

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