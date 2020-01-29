Девушке грозит два года колонии за сбитого ребёнка

До двух лет колонии грозит 27-летней жительнице Обнинска. Как считает следствие, в октябре прошлого года она двигалась за рулём автомобиля и на улице Гагарина сбила ребёнка, ехавшего на самокате.

В среду, 29 января, прокуратура Калужской области сообщила, что обвиняемая не сбросила скорость перед пешеходным переходом.

- Женщина попыталась остановить автомобиль, но наезда на мальчика избежать не удалось, - подчёркивают в ведомстве. - В результате ДТП потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время дело начнёт рассматривать суд.

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