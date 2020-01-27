Дочь сутки просидела в машине рядом с умершим отцом

Как мы уже рассказывали, 22 января в посёлке Товарково Дзержинского района пропали 74-летний мужчина и его 32-летняя дочь. Они вместе уехали на автомобиле в неизвестном направлении.

В воскресенье, 26 января, в деревне Антоново рядом с Кондрово нашли автомобиль. В салоне находилась 32-летняя женщина и тело её отца, рассказали kp40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По предварительным данным, пожилой мужчина с дочерью передвигались на автомобиле, была информация о прохождении ими флюорографии в районной больнице. Правоохранительные органы и волонтеры искали пропавших.

В деревне Антоново машина была приподнята с помощью домкрата, бензин отсутствовал. Предположительно, мужчина съехал с дороги, и автомобиль застрял. По одной из версий, пенсионер скончался от остановки сердечной деятельности, давность смерти - около суток.

Дочь погибшего сейчас находится в больнице. Ввиду врожденной патологии у нее отсутствует речь. Возможно, она приняла смерть отца за сон. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает, уточняют в управлении МВД по Калужской области.

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