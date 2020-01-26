Скончался один из самых известных священников России, крещеный в Калуге

В воскресенье, 26 января, в Москве скончался священник Русской православной церкви, протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прихожан храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. В пресс-службе храма информацию подтвердили. Чаплину был 51 год.

Предварительной причиной смерти называется внезапная остановка сердца.

- Все произошло около 16:30, - рассказал агентству прихожанин храма. - Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Всеволод Чаплин известен активной общественной и медийной деятельностью. В разное время он был председателем Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, членом Общественной палаты РФ, высшего церковного совета РПЦ, Патриаршего совета по культуре и Всемирного русского народного собора.

Чаплин вел программы на телеканалах «Мир», «Спас», «Союз», радио «Русская служба новостей» и «Комсомольская правда», публиковался в газете «Русь Державная».

Чаплин родился, вырос и работал в Москве, однако отмечена в его биографии и Калуга. Именно в нашем городе он стал христианином, рассказывал несколько лет назад сам священник в интервью порталу pravmir.ru:

- К разным материалам о религии у меня был доступ с юных лет. Источниками были и те же радиоголоса, и атеистическая советская литература, которой я прочел очень много уже в самые юные годы. В тринадцать лет я пришел в храм и просто понял, что тут останусь. Надо заметить, что это решение мало было связано с тем объемом знаний о религии, который я успел накопить. Около полугода я был оглашенным, потом в июле 1981 года в Калуге меня крестили.