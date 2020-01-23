Ещё одну женщину сбили насмерть

Накануне мы рассказывали о смертельной аварии в Калуге, произошедшей на улице Тарутинской. Там на переходе водитель «Фольксвагена» насмерть сбил 76-летнюю бабушку. А утром 22 января ещё одна пожилая женщина лишилась жизни в селе Волконское Тарусского района.

Авария произошла примерно в 7:20 утра. По предварительным данным ГИБДД, 50-летний водитель «Вортекса» ехал со стороны Тарусы в сторону Серпухова, не выбрал безопасную скорость и сбил 74-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть рядом с переходом.

Пострадавшая скончалась на месте.