Женщину в Калуге насмерть сбили на переходе

Как мы уже сообщали, днём во вторник, 21 января, на улице Тарутинской погибла женщина. В среду в региональном управлении ГИБДД подробнее рассказали об этом происшествии.

По предварительным данным, 60-летний водитель на перекрёстке улицы Тарутинской и переулка Малинники выезжал с прилегающей территории задним ходом по тротуару. В этот момент улицу на зелёный сигнал светофора переходила 76-летняя женщина. Машина сбила пенсионерку. От полученных травм она скончалась.

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