Пешехода сбили насмерть в темноте

В воскресенье вечером, около 21:00 в деревне Верховье Жуковского района насмерть сбили мужчину. По словам очевидцев, он вышел из магазина и начал переходить дорогу по диагонали в 15 метрах от «зебры».

Пешеходный переход освещен хорошо, но вот то место, где погибший переходил дорогу, находится на границе света и тьмы.

По словам водителя автомобиля «Хендай», который сбил мужчину, он увидел его в самый последний момент и не успел ничего сделать. Тест на алкоголь, который водитель прошел на месте, показал, что он трезв.

Сейчас дорожная полиция проводит проверку, по итогам которой будет решен вопрос с возбуждением или отказом в возбуждении уголовного дела.