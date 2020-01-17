Авария на Кирова попала на видео

В пятницу, 17 января, в группе «Калуга жесть» выложили видео аварии, произошедшей на перекрестке улиц Кирова и Плеханова неделю назад.

Автор записи поворачивал налево с улицы Кирова. Рядом с ним такой же манёвр совершал водитель «Хендая». И в какой-то момент водитель второго авто решил перестроиться вправо, не заметив в зеркало заднего вида попутчика.

Столкнувшиеся авто на некоторое время перекрыли проезд по улице Плеханова.

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