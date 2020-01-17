Маленькая девочка пострадала в жёсткой аварии на Молодёжной

«Мазда» и «Фольксваген» столкнулись на улице Молодёжной в Калуге в четверг, 16 января. Авария произошла около 8:30 утра у дома №30.

По предварительным данным ГИБДД, 42-летний водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген». После столкновения «Гольф» вылетел на тротуар.

В больницу попали водитель «Мазды», 43-летний водитель «Фольксвагена» и его пятилетняя пассажирка. Врачи отпустили их домой после оказания помощи.

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