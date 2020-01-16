Пенсионерка отравилась во время пожара на Баррикад

В среду, 15 января, около 20:30 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в коммуналке на улице Баррикад в Калуге.

Как нам рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области, из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов загорелась комната на третьем этаже. В результате пожара пострадала 71-летняя пенсионерка. Она отравилась продуктами горения. Пожилую женщину госпитализировали в БСМП.

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