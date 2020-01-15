В Людиново живодёр оставил собаку мучительно умирать

Как мы уже рассказывали, на новогодних каникулах в Людиново живодёр жестоко убил бездомную собаку. В среду, 15 января, калужская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела.

- Неизвестное лицо, находясь на территории гаражного кооператива «Сосновый», разожгло костер под бетонной плитой, где находилась бездомная собака, заведомо зная, что собака не может самостоятельно выбраться из-под плиты, - рассказали в прокуратуре.

Собака умерла от удушья угарным газом.

По статье «Жестокое обращение с животным» виновнику грозит до трёх лет колонии. Преступника сейчас ищут.

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