В Людиново живодёр резал и сжигал собак

Волонтёры в соцсетях сообщают, что в Людиново появился живодёр.

- В рождественский сочельник некая мужская особь с фонарём на голове сожгла заживо собак под плитами, где они грелись. Собаки жили на территории гаражного кооператива под мостом возле заправки. Собаки все бывшие домашние – их привозили и бросали. Были и породистые. Одни твари выкинули, другая тварь сожгла заживо. Две собаки выжили, - написали волонтёры в группе «Бездомные и попавшие в беду животные г. Людиново» «ВКонтакте».

А 8 января там же нашли щенка с перерезанным горлом.

В пресс-службе УМВД по Калужской области, нам сообщили, что на место выезжали полицейские, они зафиксировали, что 6 января было обнаружено тело собаки, а 8 января - труп щенка.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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