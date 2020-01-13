«Мазда» и «Киа» столкнулись на заснеженной дороге

«Мазда» и «Киа» столкнулись около 11 часов 11 января на дороге Кабицыно – Лапшинки в Боровском районе.

По сообщению очевидцев, после снегопада на дороге образовалась снежная каша.

По предварительным данным, девушка за рулем «Мазды» не справилась с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она по касательной столкнулась с «Киа». В результате обе машины вылетели в кювет.

В «Киа» ехала семейная пара с годовалым ребенком. Травмы получила пассажирка этой машины. Малыш, ехавший в автокресле, не пострадал.

Стоит отметить, что дорожники обработали проезжую часть спустя час после аварии.