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Предпринимателя винят в гибели рабочего на стройплощадке в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2020 12:59 1 2394
Предпринимателя винят в гибели рабочего на стройплощадке в Калуге

Калужские следователи завершили расследование по инциденту, произошедшему на Тульском шоссе в начале марта прошлого года. Как мы уже рассказывали, тогда на стройплощадке погиб один рабочий. Второй мужчина получил множественные переломы.

- При производстве работ по укладке канализационной трубы на дно траншеи произошло обрушение грунта, который придавил двух работников, - отмечают в СК. - Один из пострадавших, 37-летний мужчина, погиб на месте, второй работник получил тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов. Данные сотрудники были допущены к производству земляных работ, которые относятся к виду работ с повышенной опасностью, не имея специального образования и достаточного опыта для их проведения.

Следователи отмечают, что индивидуальный предприниматель своими показаниями пытался ввести следствие в заблуждение, а также предоставил документы, содержание которых освобождало его от уголовной ответственности. Но экспертиза показала, что документы составлены уже после происшествия.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.01.2020 12:59 1 2394
Тэги: происшествие
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