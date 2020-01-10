Предпринимателя винят в гибели рабочего на стройплощадке в Калуге

Калужские следователи завершили расследование по инциденту, произошедшему на Тульском шоссе в начале марта прошлого года. Как мы уже рассказывали, тогда на стройплощадке погиб один рабочий. Второй мужчина получил множественные переломы.

- При производстве работ по укладке канализационной трубы на дно траншеи произошло обрушение грунта, который придавил двух работников, - отмечают в СК. - Один из пострадавших, 37-летний мужчина, погиб на месте, второй работник получил тяжкие телесные повреждения в виде множественных переломов. Данные сотрудники были допущены к производству земляных работ, которые относятся к виду работ с повышенной опасностью, не имея специального образования и достаточного опыта для их проведения.

Следователи отмечают, что индивидуальный предприниматель своими показаниями пытался ввести следствие в заблуждение, а также предоставил документы, содержание которых освобождало его от уголовной ответственности. Но экспертиза показала, что документы составлены уже после происшествия.

Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет колонии.

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