Пожилого пешехода сбили в Калуге на «зебре»

Днём в четверг, 9 января, пешеход пострадал в аварии на перекрестке Восточного проезда и улицы Белинского в Калуге.

По предварительной информации, 47-летний водитель «Ленд Ровер Дискавери 4» ехал со стороны улицы Никитина в сторону улицы Болдина и сбил 78-летнего мужчину. Пешеход пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

С различными травмами пенсионера отвезли в больницу.

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