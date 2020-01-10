Водителя пришлось вырезать из машины после аварии на Грабцевском шоссе

Автомобили «ЗАЗ Шанс» и «Лада» столкнулись вечером в четверг, 9 января, на Грабцевском шоссе в Калуге. Авария произошла в 22:15 недалеко от перекрестка с улицей Моторной.

По предварительным данным ГИБДД, 28-летний водитель «Шанса» ехал со стороны Зерновой, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Предполагаемый виновник, а также 30-летний водитель «Лады» попали в больницу с различными травмами. По сообщению очевидцев, одного из пострадавших пришлось извлекать из остатков машины с помощью специальной техники.

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