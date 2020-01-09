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Семь лет грозит юному водителю за смерть парня и девушки

Дмитрий Ивьев , Фото: Маргарита Сидорова.
Опубликовано: 09.01.2020 10:57 0 1931
Семь лет грозит юному водителю за смерть парня и девушки

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 2 января в Полотняном Заводе насмерть сбили 20-летнюю девушку и 23-летнего парня.

По предварительной информации полиции, пешеходы шли по проезжей части, и в них врезался 19-летний водитель на «Фольксваген Пассат». Родные погибших при этом сообщают в соцсетях, что те ждали такси.

Водителя машины освидетельствовали на месте, он был трезв.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Предполагаемому виновнику грозит до семи лет колонии.

- По результатам экспертиз следствием будет принято решение об избрании в отношении гражданина меры пресечения, - рассказали в четверг, 9 января, в УМВД по Калужской области.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

Дмитрий Ивьев , Фото: Маргарита Сидорова.
Опубликовано: 09.01.2020 10:57 0 1931
Тэги: происшествие дтп
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