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Двух человек сбили насмерть

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 04.01.2020 14:49 1 857
Двух человек сбили насмерть

Смертельное ДТП произошло 2 января в поселке Полотняный завод Дзержинского района.

Как сообщили в региональном УМВД, девушка и молодой человек из столицы отдыхали в одном из кафе. Выйдя оттуда, они направились к авто приятеля, а в этот момент их сбила иномарка, которая ехала в попутном направлении.

Молодые люди погибли на месте. За рулем «Фольксваген Пассат» находился местный житель: его водительский стаж составляет всего два года, за это время горе-водитель неоднократно привлекался к административной ответственноcти за нарушение ПДД

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Опубликовано: 04.01.2020 14:49 1 857
Тэги: происшествие авария ДТП
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