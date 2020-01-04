Двух человек сбили насмерть

Смертельное ДТП произошло 2 января в поселке Полотняный завод Дзержинского района.

Как сообщили в региональном УМВД, девушка и молодой человек из столицы отдыхали в одном из кафе. Выйдя оттуда, они направились к авто приятеля, а в этот момент их сбила иномарка, которая ехала в попутном направлении.

Молодые люди погибли на месте. За рулем «Фольксваген Пассат» находился местный житель: его водительский стаж составляет всего два года, за это время горе-водитель неоднократно привлекался к административной ответственноcти за нарушение ПДД