Такси выбросило на тротуар после аварии в центре Калуги

Днём в четверг, 26 декабря, на перекрестке улиц Рылеева и Достоевского в Калуге произошла очередная авария. В начале октября это пересечение обезопасили лежачим полицейским, однако спустя два с половиной месяца опять нашлись водители, которые не смогли разъехаться.

Как рассказали нам очевидцы, водитель чёрной «Тойоты» ехал по Рылеева со стороны Дзержинского и не уступил дорогу таксисту на «Фольксвагене», который двигался по Достоевского со стороны Плеханова.

После столкновения «Тойоту» развернуло, а «Фольксваген» вылетел на тротуар.

К счастью, ДТП обошлось без жертв.

Точные обстоятельства будут устанавливать сотрудники полиции.

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