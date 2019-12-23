Электричка Москва – Калуга насмерть сбила человека

Около 20 часов в пятницу, 20 декабря, трагедия произошла на железнодорожной станции в Обнинске. Поезд насмерть сбил пожилого мужчину.

Со слов дежурного по станции, машинист издалека заметил мужчину, стал подавать ему звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение. Но по какой-то причине пешеход не стал уходить с путей.

Электричка прибывает на станцию со скоростью 40 км/ч. Но и этой скорости хватило, чтобы насмерть сбить человека.

В вещах погибшего полицейские нашли два удостоверения личности с одинаковой фотографией, но на разные имена. Кем именно был погибший, будет устанавливать следствие.