Рейсовый автобус протаранил две легковушки

Днем в четверг, 19 декабря, авария произошла на 109 километре трассы М3 «Украина» недалеко от Обнинска.

По предварительным данным, водитель легкового «Хендая» притормозил перед «зеброй», чтобы пропустить женщину. Следовавший за ним «Мицубиси» также остановился. А вот водитель рейсового автобуса «Брянск - Москва» отвлекся, не успел затормозить и врезался в легковушки.

В салоне автобуса находились 19 человек. К счастью, ни они, ни водители легковых авто не пострадали.

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