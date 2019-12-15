Найден насильник, напавший на девушку на Карла Либкнехта

В Калуге задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в нападении на девушку на улице Карла Либкнехта. Этот случай произошел ночью 5 декабря.

- Калужанка направлялась пешком на железнодорожный вокзал и подверглась нападению со стороны неизвестного мужчины, который пытался совершить насильственные действия, - рассказали в воскресенье, 15 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Завершить задуманное злоумышленнику не удалось, так как его спугнул проезжавший по улице автомобиль. Нападавший скрылся с места преступления.

Найти подозреваемого удалось с помощью записей с камер наблюдения. Пострадавшая калужанка уверенно его опознала. Предполагаемого виновника отправили в СИЗО на 2 месяца. По статье «Покушение на иные действия сексуального характера с применением насилия» мужчине грозит от трех до шести лет колонии. Расследование сейчас продолжается.