На калужанку напали на улице Театральной

В четверг, 5 декабря, около 7 утра на пересечении улиц Достоевского и Театральной неизвестный напал на женщину. Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, мужчина попытался затащить её в подворотню. Женщина испугала нападавшего криком, к тому же в это время мимо шла другая женщина.

Калужанка написала заявление в полицию. По словам женщины, мужчина не требовал денег, не пытался забрать телефон или к ней приставать. Стражи порядка полагают, что он просто не успел довести задуманное до конца.

Проводится проверка. Изучаются записи с камер. Всех, кому что-либо известно о случившемся, просят обратиться в ближайшей отдел полиции.

К слову, в этот же день около 4 утра в районе Карла Либкнехта на девушку напал мужчина.

- Шла на железнодорожный вокзал на поезд в 4:10 утра. На меня напал мужчина, начал затыкать рот, нос и приставать. Хорошо, что рядом машина проезжала, этот ненормальный испугался и убежал, - пишет девушка в «ВКонтакте». Она также обратилась в полицию.

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