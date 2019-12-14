Пропавшие дети прятались в канализации

Как мы уже рассказывали, 10 декабря, в Калуге пропал 15-летний мальчик. Позже стало известно, что он ушел из дома не один, а вместе со своим приятелем. В субботу, 14 декабря, школьников нашли.

- Они прогуливались в сквере на улице Льва Толстого, - рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Подростки пояснили, что на протяжении трех суток прятались от правоохранительных органов и родителей, не желая, чтобы их нашли. Подростки гуляли по городу, выбирая малолюдные места, подбирали с улицы алюминиевые банки, сдавали их в пункт приема металлолома, а на вырученные средства покупали себе продукты питания, ночевали в канализационном люке.

Проверка сейчас продолжается.